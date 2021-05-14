Как на башнях Кремля: На въезде в Донецк появилась большая пятиконечная звезда

Высота конструкции составляет около 10 метров. Фото: ДАН

Большая красная пятиконечная звезда, по внешнему виду очень напоминающая навершия шпилей башен российского Кремля в Москве, появилась на въезде в столицу Донецкой Народной Республики. Она установлена со стороны города-спутника Макеевка. Об этом сообщает телеграм-канал «Афиша Донецк».

- Звезда на шпиле высотой почти 10 метров установлена в районе автостанции «Мотель» на разделительной полосе вдоль Макеевского шоссе, - сказано в источнике.

Уточняется, что ее установкой занимались сотрудники коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». К монтажу приступили еще 13 мая, с самого утра.

Напомним, подобная конструкция имеется и в столице Луганской Народной Республики. В 2016 году ее передали в Луганск участники известного мотоклуба «Ночные волки». Звезду смонтировали в районе железнодорожного вокзала города.

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