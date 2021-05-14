В Донецке пройдет международная медицинская конференция

Мероприятие пройдет при содействии Донецкой республиканской малой академии наук. Фото: сайт Минобразования и науки ДНР

15 мая в Донецке состоится международная научно-практическая конференция «Основы первой помощи». К участию в ней приглашены учащиеся старших классов из разных стран, в том числе Российской Федерации, Республики Беларусь и ЛНР. Об этом заявили в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Для участия в конференции утверждены свыше 230 работ, из них 20, которые оргкомитет признал лучшими, рекомендованы для выступления на пленарном заседании, - рассказали организаторы мероприятия.

Уточняется, что конференция пройдет в Донецком национальном медуниверситете имени Горького при содействии Донецкой республиканской малой академии наук. Помимо старшеклассников, ее смогут посетить учащиеся учреждений дополнительного образования, студенты техникумов и вузов. Начало встречи - в 10.00.

Для всех желающих будет доступна трансляция мероприятия в онлайн-режиме, к ней можно подключиться по активной ссылке.

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