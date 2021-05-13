14 мая в Донецке будет переменная облачность, + 27 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 мая будет переменная облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +25 градусов до +27 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно - все лето будет погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.

По прогнозам синоптиков, 15 мая в Донецке и ДНР ожидается небольшая облачность, температурный фон останется прежним.

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