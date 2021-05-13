85-летие со дня рождения Владимира Шенделя: В ДНР объявлен открытый конкурс графики

Владимир Степанович был удивительным человеком и художником Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В мае-июне в ДНР пройдет конкурс графики в честь известного донецкого художника Владимира Шенделя. Об этом сегодня на брифинге в Донецком агентстве новостей рассказала директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

- Принять участие смогут учащиеся художественных отделений школ искусств и студий дворцов культуры, а также студенты Донецкого художественного колледжа, Донецкого национального университета и Донбасской академии строительства и архитектуры, - сообщила Екатерина Калиниченко.

Конкурс пройдет в номинациях: рисованная графика (произведения созданы в единственном экземпляре), печатная графика (монотипия, гравюра на картоне), компьютерная графика и книжная графика.

Работы будут принимать до 10 июня, а спустя полторы недели планируется награждение победителей. Подробнее о требованиях и условиях конкурса читайте на сайте музея «Арт-Донбасс».

Владимир Шендель знаменит серией графических работ о дореволюционном, социалистическом и современном Донбассе

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