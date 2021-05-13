В ДНР выросли объемы производства колбасы, подсолнечного масла и сладостей

В ДНР заметно выросли объемы производства колбасы, подсолнечного масла и сладостей
Фото: Олег Укладов
Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР сообщает, что по итогам первого квартала отмечен рост объемов производства по ряду позиций в пищевой и перерабатывающей промышленности.
- Согласно отраслевому обзору, на 51,1 процента увеличилось производство колбасных изделий, на 20,4 процента - кондитерских изделий из сахара, на 16,5 процента - масла подсолнечного нерафинированного. Менее значительные показатели роста наблюдаются в производстве мяса домашней птицы, молока, муки пшеничной и пшенично-ржаной, - говорится на сайте Минагропрома.
Помимо этого, по данным ведомства, почти на 11,5 процента увеличилось производство муки предприятиям, которые занимаются ее хранением и переработкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Донецкий ботанический сад приглашает провести время всей семьей
Для всех желающих - мастер-классы, выставки и развлекательная программа (подробнее)