В ДНР выросли объемы производства колбасы, подсолнечного масла и сладостей

В ДНР заметно выросли объемы производства колбасы, подсолнечного масла и сладостей Фото: Олег Укладов

Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР сообщает, что по итогам первого квартала отмечен рост объемов производства по ряду позиций в пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Согласно отраслевому обзору, на 51,1 процента увеличилось производство колбасных изделий, на 20,4 процента - кондитерских изделий из сахара, на 16,5 процента - масла подсолнечного нерафинированного. Менее значительные показатели роста наблюдаются в производстве мяса домашней птицы, молока, муки пшеничной и пшенично-ржаной, - говорится на сайте Минагропрома.

Помимо этого, по данным ведомства, почти на 11,5 процента увеличилось производство муки предприятиям, которые занимаются ее хранением и переработкой.

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