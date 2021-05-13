Вакансии в Луганске 2021: Предприятия города выставили свои предложения на ярмарку

Столичные предприятия выставили свои предложения на ярмарку. Фото: Архив «КП»

Вакансии в Луганске 2021 – реальность: 20 мая городские предприятия, организации и учреждения выставят свои предложения на ярмарку. Об этом сообщило Луганское теротделение Фонда социального страхования на случай безработицы.

- Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 20 мая проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу, - говорится в сообщении.

Начало - в 9.30.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»).

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