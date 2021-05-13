Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 269 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

45 пациентам диагноз коронавирус в ДНР поставили клинико-эпидемиологически

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 269 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 12 мая проведено 767 исследований, из них выявлено 224 случая заболевания и у 45 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в соощшении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4755 пациентов, выписаны – 27 412 человек, умерли – 2597.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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