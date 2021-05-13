В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадали два шахтера

На шахте «Щегловская-Глубокая» пострадали два шахтера. Фото: МЧС ДНР

В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» во время выполнения своих профессиональных обязанностей пострадали два шахтера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 12 мая для оказания помощи пострадавшим на шахте «Щегловская-Глубокая» («Шахтоуправление Донбасс») дважды привлекали реанимационно-противошоковую группу Государственной военизированной горноспасательной службы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Пострадавших горнорабочего 1977 и столяра 1960 годов рождения госпитализировали в больницу. На предприятии проводится разбирательство.

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