В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадали два шахтера

На шахте «Щегловская-Глубокая» пострадали два шахтера. Фото: МЧС ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» во время выполнения своих профессиональных обязанностей пострадали два шахтера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- 12 мая для оказания помощи пострадавшим на шахте «Щегловская-Глубокая» («Шахтоуправление Донбасс») дважды привлекали реанимационно-противошоковую группу Государственной военизированной горноспасательной службы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Пострадавших горнорабочего 1977 и столяра 1960 годов рождения госпитализировали в больницу. На предприятии проводится разбирательство.
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