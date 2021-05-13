Омбудсмена ДНР Дарью Морозову наградили за заслуги перед Республикой

Омбудсмена ДНР наградили за заслуги перед Республикой. Фото: ДАН

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова удостоена государственной награды по случаю седьмой годовщины создания Донецкой Народной Республики. За особый вклад в становление и развитие государства Омбудсмена отметили знаком отличия «За заслуги перед Республикой» III-й степени.

Награду Дарье Морозовой вручил Глава ДНР Денис Пушилин.

Дарью Васильевну наградили за заслуги перед Республикой. Фото: ombudsmandnr.ru

- Я искренне благодарна народу Донецкой Народной Республики за столь высокую оценку моей деятельности. Получить такую награду – большая честь и стимул. Верю, что мы достигнем всех намеченных целей по развитию Донецкой Народной Республики и правозащитного института нашего государства, – подчеркнула на церемонии награждения в «Донбасс Опере» Дарья Морозова.

«За заслуги перед Республикой» III-й степени - награда за особые заслуги и достижения граждан в различных сферах жизнедеятельности ДНР. Представляет собой четырехконечный крест с усеченными лучеобразными краями. По центру расположен медальон с изображением двуглавого орла с поднятыми крыльями. На груди орла изображен Архангел Михаил с поднятым мечом.

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