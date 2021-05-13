ВСУ три раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинское военные два раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зону обстрелов попали Золотое-5 и Молодежное, - констатируется в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Противник вел огонь из противотанковых гранатометов и АГС.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские военные один раз нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения с ЛНР. Обстрелу из минометов и гранатометов подвергся район Первомайска.

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