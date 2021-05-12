В Донбассе трое военнослужащих 93-й бригады ВСУ погибли при подрыве грузовиков на украинских минах

Автомобиль ГАЗ-66 подорвался на мине – в итоге трое погибших и пятеро раненых. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Два грузовика ВСУ подорвались на украинских минах к северу от Мариуполя, среди личного состава зафиксированы потери. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Мы неоднократно сообщали, что беспорядочное минирование местности является основной причиной небоевых потерь ВСУ. И прошедшие сутки не стали исключением, — отметил полковник.

Так, в районе села Гранитное подорвался автомобиль ГАЗ-66, перевозивший военнослужащих на позиции 2-го батальона 93-й механизированной бригады. В результате трое погибших и пятеро раненых.

Еще один случай произошел в селе Старогнатовка.

- Во время подвоза боеприпасов на автомобиле «ЗИЛ» к позициям мотопехотного батальона 93-й бригады произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва двое боевиков - сержант Топало и солдат Осиный - получили ранения, — сказал Басурин.

Он не исключил, что украинская сторона обвинит Народную милицию в своих новых потерях.

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