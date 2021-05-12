Ко Дню Республики в ЛНР выпустили новые марки

Блок марок «С Днем Республики» выпущен тиражом 1 002 экземпляра. Фото: «Почта ЛНР»

Сегодня, 12 мая, «Почта ЛНР» ввела в обращение два блока марок, картмаксимум и художественную почтовую марку, посвященные Дню Победы и Дню Республики. Об этом сообщили на предприятии.

Блок марок «С Днем Республики» выпущен тиражом 1 002 экземпляра, его номинальная цена 77 руб.

На марке «Они отстояли Родину» изображены фрагменты памятника защитникам Республики и бюста первого главы ЛНР Валерия Болотова на фоне здания МГБ. На блоке - фрагменты памятников «Они отстояли Родину», «Российским добровольцам» и бюста первого главы Республики на фоне Дома Правительства ЛНР.

Блок марок посвящен 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командиру. Фото: «Почта ЛНР»

Блок марок «С Днем Победы! Шаймуратов Минигали Мингазович» выпущен тиражом 1 002 экземпляра, его номинальная цена 77 руб.

На марке изображен фрагмент памятника генералу Шаймуратову, установленный в уфимском парке Победы. На блоке - фотография Минигали Шаймуратова и фрагмент мемориала Воинской Славы, посвященный 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командиру, погибшего при освобождении Луганщины.

Художественная почтовая марка «С Днем Республики. Пархоменко Александр Яковлевич» выпушена тиражом 9 900 экземпляров, ее номинальная цена 100 руб. На марке отображены монумент герою Гражданской войны Пархоменко, установленный в Луганске.

Картмаксимум с открыткой и маркой Пархоменко выпущен тиражом 800 экземпляров.

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