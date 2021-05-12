В Донецке возле «Донбасс Паласа» загорелась машина скорой помощи

Происшествие случилось на улице Артема – на пересечении центральной магистрали с проспектом Гурова. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 12 мая, утром в Донецке возле отеля «Донбасс Палас» загорелась машина скорой помощи. Тушить огонь помогали водителю сотрудники ГАИ. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

Происшествие случилось на улице Артема – на пересечении центральной магистрали с проспектом Гурова. Водитель выскочил из машины и открыл капот, из-под которого валил дым. В это время на двигателе вспыхнуло пламя. Находившиеся рядом сотрудники ГАИ – здесь они дежурят постоянно – бросились на помощь водителю. Как отмечают очевидцы, сбить огонь удалось с помощью огнетушителей.

Что стало причиной возгорания, установит расследование. Главное, что во время происшествия никто не пострадал.

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