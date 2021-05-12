В Луганске Глава ЛНР вручил награды представителям РФ, ДНР, Южной Осетии и Абхазии

Леонид Пасечник вручил награды представителям зарубежных делегаций. Фото: ЛИЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании по случаю Дня Республики вручил награды представителям РФ, ДНР, Южной Осетии и Абхазии.

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и сенатор Александр Карелин награждены медалями «За заслуги» І степени, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - медалью «За верность долгу», Глава ДНР Денис Пушилин – медалью «За заслуги» ІІ степени.

Пасечник вручил медали «От благодарного народа ЛНР» главе Республики Башкортостан Радию Хабирову и вице-премьеру Республики Абхазия Сергею Путовалову, а также почетные знаки «За благодеяния» председателю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову, первому зампреду комитета Государственной Думы РФ Виктору Водолацкому и депутату Госдумы Дмитрию Саблину.

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