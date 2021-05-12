Коронавирус в ЛНР: За сутки двое жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 414 человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4408. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 3892 человека, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко: Назрела необходимость строительства современного ковидного госпиталя

Это позволит ряду больниц вернуться к выполнению своих непосредственных функций (подробнее)