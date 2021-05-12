Украинские боевики обстреляли из минометов и гранатометов Первомайск

Украинские военные используют минометы при обстрелах городов и поселков. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Первомайска. Огонь велся из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Тем временем, в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР рассказали, как ВСУ борются с беспилотниками мониторинговой миссии ОБСЕ.

- В последнее время ВСУ активизировали применение станций РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с целью препятствования работе ОБСЕ по выявлению размещения техники в нарушение Минских договоренностей. Отсутствие достаточного количества мобильных станций будет компенсироваться использованием зенитных ракетных комплексов (ЗРК), - говорится в сообщении.

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