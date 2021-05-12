В ЛНР спасли на пожаре 81 пациента психоневрологического интерната

Пожарные устраняют последствия пожара в интернате. Фото: МЧС ЛНР

В поселке Лотиково Славяносербского района днем 10 мая горел психоневрологический интернат. Причиной пожара стало дерево, упавшее от сильного ветра на электропровода. Произошло короткое замыкание в электрощитовой и вспыхнул огонь. Об этом рассказали в МЧС ЛНР.

- Сообщение о загорании в помещении прачечной поступило в 14:44 от заместителя директора Лотиковского психоневрологического интерната. По повышенному номеру вызова на улицу 60 лет СССР были направлены силы и средства 6 пожарных частей из близлежащих городов и поселков, - говорится в сообщении.

По прибытию первых подразделений наблюдалось задымление на первом этаже главного корпуса. Сотрудники интерната обесточили все здание и эвакуировали подопечных из смежных помещений первого и второго этажей. Всего на улице оказались 86 человек (81 пациент и 5 сотрудников).

Пожар был ликвидирован в 16:15. Огнем уничтожены стиральная машина, одеяла, подушки на площади 9 квадратных метров, повреждено пластиковое окно.

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