В ЛНР спасатели вытащили теленка из 20-метрового колодца

Животное вело себя агрессивно. Фото: МЧС ЛНР

Краснолучские спасатели вытащили из 20-метрового колодца теленка, просидевшего в воде 15 часов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Происшествие случилось в подведомственном Красному Лучу Миусинске на улице Ярмарочной. В 20-метровый колодец, заполненный на полтора метра водой, провалился 150-килограммовый теленок. При падении животное поцарапало спину, из-за длительного нахождения в воде получило переохлаждение.

- Животное пробыло в западне долго и вело себя агрессивно. Поэтому командир отделения Николай Корсун принял решение спустить вниз на веревке хозяина. Мужчина, поравнявшись с теленком, обвязал его одним концом пожарного рукава. Второй конец зацепили за автомобиль. Пожарные-спасатели Игорь Пивоваров и Владислав Насыров, настелив бревна наверху, регулировали процесс вручную и одновременно следили за транспортом, который потихонечку тащил измученное животное, - рассказали в МЧС.

После спасения теленок еще долго лежал на земле в состоянии шока. Хозяева показали его ветеринару. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

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