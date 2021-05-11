Погода в Донецке: 12 мая почти весь день будет идти дождь

12 мая в Донецке снова будет дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Донецке 12 мая снова будет пасмурной. С утра и до самого вечера небо над городом скроется за облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +7 градусов утром до +15 градусов в середине дня. Скорость воздушных потоков составит в среднем 4 – 11 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Дуть будет в юго-восточном направлении. Атмосферное давление в пределах нормы – 746 миллиметров ртутного столбца.

Народный прогноз погоды. 12 мая – день памяти девяти мучеников Кизических. У наших предков в этот день практиковался обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год». Также они приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

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