В Кировске пожаром в пятиэтажке охватило семь балконов

Пожар был потушен в два часа ночи. Фото: архивный снимок МЧС ДНР

В ночь на 11 мая в Кировске произошел пожар в пятиэтажке. Возгорание началось в одной из квартир, где накануне хозяин и его гости употребляли алкоголь. Пламя быстро распространилось дальше. К приезду пожарных огонь охватил семь балконов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Тушение производилось одновременно из подъезда и с автолестницы, установленной на уровне последнего этажа. В горящей квартире в условиях сильного задымления в работу включилось звено газодымозащитной службы, — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара производилось оповещение мирно спавших жильцов. Благодаря этому из трех подъездов вышли около 40 человек. В том числе старики и маленькие дети.

В два часа ночи опасность была устранена. В квартире, где началось возгорание было обнаружено тело хозяина. Предположительная причина возникновения очага – неосторожное обращение с огнем. Уточняется, что около полутора лет назад по той же причине в этой квартире уже был пожар.

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