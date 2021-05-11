В ДНР выпускникам-врачам нужны жилье и льготы

Советник главы ДНР Ольга Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Советник главы ДНР Ольга Долгошапко рассказала «КП», что заинтересовать выпускников-врачей оставаться работать в Республике можно жильем и льготами.

- Если выпускник приезжает в тот же Иловайск, а ему предлагают нежилое помещение в аренду, убитую квартиру или место где-то в общежитии, где невозможно жить, то, наверное, он развернется и уедет, - говорит Ольга Николаевна.

Льготы особенно необходимы тем, кого направляют в сельскую местность.

- Для молодых специалистов нужно предусмотреть какие-то подъемные. Иначе мы никогда не поднимем сельскую медицину, - отмечает советник Главы Республики.

В ДНР все сельские больницы укомплектованы врачами всего на 25-30 процентов. В прифронтовых городах тоже очень большой дефицит кадров. Например, в Горловке медикам предоставляют благоустроенное общежитие, но многих останавливает то, что там продолжается война.

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