В ходе вчерашнего обстрела ВСУ был поврежден дом в горловском поселке

Обстрел произошел около семи часов вечера. Фото: архивный снимок Представительства ЛНР в СЦКК

Мэр Горловки Иван Приходько в социальных сетях сообщил, что во вчерашнем обстреле северо-западной окраины Горловки есть повреждения. В поселке имени шахты Гагарина получил осколочные повреждения дом.

— В поселке шахты Гагарина осколочное повреждения оконного блока и стены получил дом по улице 40 лет Октября, 27, — говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что инцидент произошел около семи часов вечера. Тем временем в оперативной сводке Представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщается, что ВСУ в прошедшие сутки один раз нарушили перемирие.

В 18.42 противник открыл огонь по населенному пункту Яковлевка. Всего было выпущено две мины калибром 82 миллиметра. В этот раз украинская сторона в Совместном центре снова проигнорировала запрос задействования координационного механизма для установления тишины.

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