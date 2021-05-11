ДНР не хватает больше 6 тысяч врачей Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня в Донецкой Народной Республике дефицит врачей больше 6 тысяч, а средних медицинских работников – больше 7,5 тысяч. Об этом «КП» сообщила советник Главы ДНР Ольга Долгошапко.

- Потребность есть во всех специальностях. Практически полностью укомплектованы только стоматологи и дерматовенерологи. Прежде всего, не хватает участковых терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, врачей Скорой помощи. Также дефицит хирургов. Большая проблема с педиатрами, - сказала Ольга Николаевна.

Напомним, что дефицит врачей особенно стал ощутим во время пандемии коронавируса COVID-19. Многим специалистам пришлось включаться в борьбу с новой коронавирусной инфекцией в специально созданных госпитальных базах.

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