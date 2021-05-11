Коронавирус в ДНР: За сутки выявили 239 новых больных COVID-19

За 10 мая проведено 509 исследований на COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в ДНР выявили 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 10 летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— За 10 мая проведено 509 исследований, из них выявлено 219 случаев заболевания (43,0%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 34 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 34 495 случаев заболевания, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4810 пациентов, выписаны 27 102 человека, летальных случаев 2583.

Поскольку рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Минздраве настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. В том числе гражданам следует соблюдать социальной дистанции, носить защитные маски и пользоваться антисептиками в общественных местах.

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