Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с Днем Республики

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил граждан с Днем Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей страны с Днем Республики. Семь лет назад народ Донбасса, несогласный с политикой официального Киева, провел референдум о самоопределении.

— Семь лет назад мы сплоченно и единогласно сделали свой выбор будущего. Нам пришлось отстаивать свою свободу и право на существование в войне с украинским агрессором, развиваться вопреки обстрелам и блокадам, преодолевать сложности и преграды, — отметил лидер государства в своем поздравлении.

Военные действия в Донбассе продолжаются до сих пор, но при этом в ДНР последовательно решаются социально-экономические задачи, реализуются государственные проекты и наращивается собственное производство.

— Мы стойко обороняем рубежи Республики. Поддерживаем русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины, в отношении которых киевская власть тоже совершает преступления, — добавил Денис Пушилин.

Со слов Главы ДНР, история и опыт Народных Республик доказывает, что единство русских людей нерушимо. Сегодня Донбасс продолжает трепетно хранить историческую память и мужественно отстаивает ценности Русского мира.

Денис Пушилин традиционно пожелал гражданам ДНР успехов, добра, благополучия и долгожданного мира.

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