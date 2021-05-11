Лечение от COVID-19 в ЛНР продолжают 104 пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки медики Луганской Народной Республики зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Прироста больных или выздоровевших пациентов нет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Зарегистрирован один летальный случай, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР зарегистрировали 4408 случаев заражения, из них болезнь побороли 3892 пациента, всего было 412 летальных случаев, а 104 человека продолжают лечение.

Напомним, что власти ЛНР для недопущения распространения коронавирусной инфекции ввели режим повышенной готовности. В связи с чем майские праздники в этом году прошли без массовых мероприятий. Акции «Бессмертный полк» и первомайское шествие тружеников в столице Республики отменили из-за эпидемиологической обстановки. При этом военный Парад Победы состоялся.

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