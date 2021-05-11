Новая партия российской вакцины от коронавируса поступит в ДНР в июне

Первая партия российской вакцины поступила в ДНР 31 января Фото: Мария ЛЕНЦ

В следующем месяце в ДНР прибудет очередная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции, что позволить продолжить иммунизацию населения в будущем. Об этом сообщил секретарь генерального совета российской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время посещения Республиканского центра профпатологии и реабилитации.

Вместе с единороссом в центре также находились Глава ДНР Денис Пушилин и депутаты Государственной думы РФ Дмитрий Саблин и Александр Карелин. Российские гости передали в медучреждение препараты для восстановления постковидных больных.

— Сейчас вакцина – самое важное и основное, на что мы делаем ставку. Выработка коллективного иммунитета в обозримом будущем становится реалистичной, — в свою очередь отметил Глава ДНР. — Мы находимся с Россией в одном эпидемиологическом поле и обязаны продолжать в этом плане работу, чтобы не было никакой необходимости в перекрытии границ.

Первую волну эпидемии коронавирусной инфекции Республика смогла перебороть за счет поддержки РФ. Конвои из РФ привозились средства индивидуальной защиты, медицинские препараты и оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко: Назрела необходимость строительства современного ковидного госпиталя

Это позволит ряду больниц вернуться к выполнению своих непосредственных функций (подробнее)