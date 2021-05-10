Погода в Донецке: 11 мая на протяжении всего дня будет идти дождь

На протяжении всего дня будет идти дождь Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Во вторник, 11 мая, погода в столице Донецкой Народной Республики будет относительно прохладной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 7 градусов до +11.

- Весь день в Донецке будет облачным. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +7 градусов, днем столбик термометра подымится – до +11 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +8 градусов.

Скорость ветра до 5,8 метров в секунду.

Народный прогноз: В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

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