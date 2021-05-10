Командир ВСУ списывал и продавал оружие

В 59-й бригаде ВСУ идет проверка. Фото: Штаб ООС

В 59-й бригаде вооруженных формирований Украины проходят следственные действия. Сотрудники спецслужб разбираются по факту списания и хищения оружия и боеприпасов.

- Нам стало известно о проведении следственных мероприятий в отношении начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 59-й бригады в связи со вскрытием фактов незаконного списания и хищения оружия и боеприпасов, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что спецслужбы заинтересовались командиром ВСУ после того, как в Винницкой области всплыли шесть автоматов, которые по документам были списаны после пожара в одном из блиндажей бригады.

- По версии следствия, оружие было вывезено в апреле этого года группой волонтеров, которые прибыли в зону «ООС», - сказал Осадчий.

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