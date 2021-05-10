Данные разведки: В Донбасс приедут офицеры НАТО

Возможны провокации. Фото: Штаб ООС

На подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыли офицеры НАТО из Литвы и Польши. В связи с этим в народной милиции Луганской Народной Республики не исключают возможности провокаций со стороны украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки, в зону ответственности 80-й бригады ВСУ ожидается прибытие группы офицеров – интернациональной бригады, состоящей из представителей Литвы, Польши и Украины, - говорит Осадчий. - Мы не исключаем провокационных действий со стороны украинских боевиков в период нахождения офицеров НАТО вблизи линии боевого соприкосновения.

Осадчий отметил, что провокации могут начаться для того, чтобы продемонстрировать иностранцам практические действия украинских вооруженных формирований против Народной милиции Республики.

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