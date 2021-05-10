Президент Южной Осетии приедет на празднование Дня Республики в Донецк и Луганск

Денис Пушилин и Анатолий Бибилов. Фото: сайт Главы ДНР

На празднование Дня Республики в Донецк и Луганск приедет президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом сообщили на официальном сайте Президента.

– Глава Югоосетинского государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Донецкой Народной Республики 11 мая и Дню Луганской Народной Республики 12 мая, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бибилов встретится с Главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Напомним, что 11 мая в центре Донецка с шести часов утра и до десяти часов вечера будет перекрыто движение всех видов транспорта. В этот день власти города организуют дополнительный общественный транспорт.

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