Советник Главы ДНР: В Донецке в горбольнице №6 можно проводить экстренные операции, но этого не делают

Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На сегодня в ДНР есть перепрофилированные в госпитальные базы больницы, которые могли бы выполнять свои непосредственные функции. В частности, в Центральной городской клинической больнице № 6 Донецка вполне можно было бы ковидные койки перенести из хирургического корпуса в акушерский, а хирургические - использовать по назначению. Об этом «КП» заявила советник Главы ДНР Ольга Долгошапко.

- Сейчас в Донецке экстренные хирургические операции выполняют лишь в ЦГБ № 21 поселка Октябрьский и ГБ №14 Петровского района. Обе больницы находятся на окраинах Донецка, да еще к тому же в прифронтовой зоне. Остальные – Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) и Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО) преимущественно оказывают плановую хирургическую помощь, - рассказала Ольга Николаевна.

Тем временем, 16-ю больницу Донецка снова перепрофилировали в госпитальную базу для лечения пациентов с тяжелыми пневмониями, вызванными коронавирусом COVID-19.

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