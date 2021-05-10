Басурин: Огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано

Эдуард Басурин. Фото: Архив КП

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины не открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За прошедшие сутки с 9 на 10 мая огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано, - сказал Басурин. - Военнослужащие Народной милиции строго соблюдают режим прекращения огня, продолжают наблюдение за противником и находятся в готовности к реагированию на действия украинских силовиков.

За предыдущий отчетный период киевские силовики шесть раз нарушали режим прекращения огня в ДНР. Погиб мирный житель.

Тем временем, за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования обстреляли три поселка Луганской Народной Республики.