В Донбассе ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов

Бронетехника зафиксирована в районах сел Золотое и Новозвановка. Фото: штаб "ООС"

Украинская армия продолжает размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об очередных фактах установки бронетехники вооруженных формирований Украины сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Новозвановка и одной БМП-1 в частном секторе населенного пункта Золотое, – сообщили в оборонном ведомстве Республики.

В Управлении НМ Луганской Народной Республики отметили, что размещение украинской армией вооружения в населенных пунктах - нарушение третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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