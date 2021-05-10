11 мая центре Донецка будет ограничено движение транспорта

В Донецке пройдет празднование Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка, 11 мая, будет ограничено движение транспорта. Это связано с празднованием Дня Республики. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

11 мая с 06.00 до 22.00 в центральной части столицы будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, - сообщил градоначальник.

Где перекроют движение:

- ул. Артёма – от пр. Титова до пр. Садового;

- ул. Постышева – от пр. Театрального до пр. 25-летия РККА;

- бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

- ул. Кобозева – от 25-летия РККА до пр. Садового;

- пр. Маяковского – от ул. Университетской до ул. Постышева;

- пр. Комсомольский – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- пр. Гринкевича – от ул. Университетской до ул. Артёма;

- пр. Гурова – от ул. Университетской до ул. Набережной;

- пр. Театральный – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Набережной;

- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- пр. Ватутина – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- пр. Мира – от ул. Университетской до ул. Набережной;

- пр. Титова – от ул. Артёма до ул. Челюскинцев.

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