ВСУ обстреляли три поселка в ЛНР

Вечером, 8 мая, украинские войска обстреляли Трудовские Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под огонь киевских силовиков попали три населенных пункта Республики.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое, - говорится в сообщении. - Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.

Украинская армия продолжает стрелять по населенным пунктам Республик Донбасса. В результате обстрела 8 мая смертельные ранения получил мирный житель поселка шахты «Трудовская», что под Донецком.

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