День Республики – 2021 в Донецке: 11 мая в столице продлят работу общественного транспорта

11 мая в Донецке продлят работу общественного транспорта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На День Республики – 2021 в Донецке пройдут праздничные гуляния, которые завершатся концертом группы «Любэ» и салютом. В связи с этим в течение всего дня работа городского пассажирского транспорта будет организована в режиме выходного дня. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Также будет усилена работа городского электрического транспорта общего пользования с учетом его работы после окончания праздничных мероприятий, - сказал он.

Кулемзин отметил, что в 21.00 для развоза после окончания праздничных мероприятий всех желающих в районы будет организована целевая подача автобусов с ДС «Крытый рынок» и ДС «Центр».

Отправления автобусов от ДС Крытый рынок

Отправления автобусов от ДС Центр

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