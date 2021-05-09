Погода в Донецке: 10 мая будет пасмурно, пройдет сильный дождь

С самого утра небо в столице Республики будет затянуто облаками. Фото: сайт администрации города Донецка

Завтра в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода - с самого утра и до позднего вечера небо будет затянуто облаками. Синоптики прогнозируют сильный дождь.

Утром столбики термометров покажут +4…+5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+14 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный, до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-752 мм ртутного столба.

10 мая в народе вспоминают апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Этого святого предки называли Семен-ранопашец и про этот день говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают». Если видно ясный восход солнца - лето обещает быть ветреным.

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