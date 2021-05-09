Автопробег ко Дню Победы в Донецке собрал около 2 тысяч машин

Каждый автомобиль владельцы украсили флагами, атрибутами военного времени и фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Более 2 тысяч машин проехали сегодня по центральным улицам Донецка, приняв участие в «Автопробеге Великой Победы» - уже втором в истории ДНР. Об этом сообщили организаторы мероприятия из общественного движения «Донецкая Республика».

- Пробег начался в 15.00 с территории открытого паркинга гипермаркета «МАННА». Колонна машин проследовала до ТРЦ «Золотое кольцо». Далее маршрут пролег через главные улицы столицы. Конечной точкой стала смотровая площадка у берега реки Кальмиус, на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК «Шахтер», - рассказали в организации.

Здесь для участников автопробега развернули полевую кухню, желающие также могли увидеть выставку ретро-автомобилей. Сообщается, что в общей сложности автоколонна преодолела порядка двадцати километров по главным улицам столицы ДНР.

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