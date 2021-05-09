В ДНР участников Великой Отечественной войны поздравили «фронтовые бригады»

Акция задумывалась, как некая реконструкция выступлений фронтовых концертных бригад во времена Великой Отечественной войны. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Участники общественного движения «Донецкая Республика» поздравили жителей ДНР с праздником 9 Мая. Для ветеранов они провели персональные концерты. Об этом сообщила пресс-служба организации.

- В преддверии Дня Победы в ДНР проходила акция «Фронтовые бригады». Активисты общественного движения «Донецкая Республика» поздравили героев с праздником, пели им песни, посвященные Великой Отечественной войне, читали стихотворения, - рассказали общественники.

Кроме самой концертной программы, для фронтовиков подготовили подарки и цветы, продуктовые наборы и сертификаты на покупку лекарств. Культурные бригады уже посетили адресатов в Донецке, Ясиноватой, Енакиево, Снежном, Докучаевске, Тельмановском и Новоазовском районах Республики.

Всего в рамках акции поздравления получили 182 участника боевых действий времен Великой Отечественной войны.

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