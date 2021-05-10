Киев перебросил к границам ЛНР своих снайперов

ВСУ готовят постановочные обстрелы накануне прибытия в Донбасс новой иностранной делегации. Фото: штаб «ООС»

Украинское командование перебросило в зону так называемой операции объединенных сил («ООС») своих пропагандистов и снайперов. Их цель - вынудить защитников Луганской Народной Республики открыть ответный огонь и зафиксировать нарушение условий перемирия в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- По данным нашей разведки, украинское командование планирует очередные провокации вблизи линии соприкосновения, ради чего на позиции 59-ой бригады для совершения провокационных обстрелов прибыли две группы снайперов, а также офицеры сводного отряда информационно-психологических операций и съемочная группа штаба «ООС», - рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что задачей затеваемых Украиной провокаций является ответный огонь со стороны военнослужащих ЛНР, что будет преподнесено как очередной факт «вероломной агрессии Республики».

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