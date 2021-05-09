В Донецком драмтеатре прошел праздничный концерт для ветеранов

Солисты театра исполнили песни военных лет. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна прошел праздничный концерт для фронтовиков. Поздравить ветеранов, а также нынешних защитников Республики и участников акции «Бессмертный полк» прибыл Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба лидера государства.

- 76 лет отделяют нас от исторического мая 1945 года, но память о Великой Победе не угасает в наших сердцах. Вы доказали всему миру, что страшным преступлениям фашизма нет места на земле, завоевали победу, возродили страну, воспитали детей и внуков. Ваш подвиг - пример беззаветной верности Родине, мы на него всегда равнялись и будем равняться, - подчеркнул руководитель Республики.

Артисты драмтеатра исполнили для собравшихся в зале известные фронтовые песни - звучали «Смуглянка», «Катюша», «На безымянной высоте», «Синий платочек», «Потому что мы - пилоты», «Нам нужна одна Победа» и пр. Завершающим аккордом концерта стало совместное исполнение солистами легендарной композиции «День Победы».

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