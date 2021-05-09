Коронавирус в ЛНР: волонтеры раздали более 2 тысяч защитных масок пришедшим на Парад Победы в Луганске

Активисты раздавали всем маски и обрабатывали руки антисептиком. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Жителям ЛНР, решившим посетить сегодня Парад Победы в Луганске, активисты общественного движения «Мир Луганщине» бесплатно раздавали на улицах защитные маски. Об этом сообщила пресс-служба организации.

- В этом году ребята сами проявили инициативу и желание прийти на площадь 9 мая. Заблаговременно интересовались, какая помощь нужна и что они могут сделать сами. Мы раздаем маски и обрабатываем всем руки антисептиком, - рассказала координатор проекта Антонина Машкова.

В общественной организации уточнили, что волонтеры раздали жителям более 2 тысяч защитных масок.

Напомним, в ЛНР из-за обострения эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом отменили проведение культурно-массовых мероприятий на 9 мая, за исключением военного парада. Тем временем в Министерстве здравоохранения Республики сообщили еще об одной смерти от COVID-19. Всего коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике за время пандемии заболели 4 400 человек.

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