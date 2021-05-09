Коронавирус в ДНР: за сутки медики госпитализировали 78 человек

К медикам продолжают обращаться за помощью Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки исследования на COVID-19 в Донецкой Народной Республике не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санитарной обработке. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве напомнили, что с учетом последних данных всего на территории Республики зарегистрированы 34 256 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Продолжают лечение 4 581 пациент, полностью выздоровели и были выписаны из больниц 27 102 человека, а 2 573 жителя ДНР не смогли справиться с болезнью и скончались.

- Кроме того, за минувшие сутки в больницы обратились 126 пациентов с пневмонией. Из них врачи госпитализировали 78 человек, - рассказали в Минздраве.

В борьбе с COVID-19 медикам помогает и метод экспресс-тестирования пациентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 1 514 жителей Донецкой Народной Республики уже переболели коронавирусом раньше.

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