Парад Победы - 2021 в Луганске: по центру города проехал легендарный танк Т-34

Колонна военной техники прошла по Театральной площади. Фото: НМ ЛНР

9 мая прошел Парад Победы - 2021 в Луганске, посвященный 76-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны. В Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР организовали онлайн-трансляцию с места события.

- В параде приняли участие около 2 тысяч человек и более 100 единиц военной техники. Помимо военнослужащих Народной милиции, были задействованы также сотрудники силовых ведомств, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, юнармейцы, а также впервые в истории ЛНР призывники, - рассказали организаторы мероприятия.

Колонну военной техники возглавлял легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, который сопровождали военные мотоциклы того периода. Кроме того, в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10».

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