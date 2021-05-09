Денис Пушилин: «Современные защитники русского Донбасса хранят традиции героев прошлых лет»

Верховный главнокомандующий поздравил жителей и гостей Республики с праздником Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне позволяет нынешним защитникам Донбасса быть уверенными в своей победе над неофашизмом. Об этом на военном параде в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин, сообщает его пресс-служба.

- Только силой и единством многонационального государства наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и закончили войну в его логове - Берлине. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам. Будем же достойны памяти наших великих предков! Мы твердо знаем - со щитом их наследия, с оружием их веры мы непобедимы, - сказал он.

Денис Пушилин поблагодарил ветеранов за подвиг и отметил, что нынешние защитники русского Донбасса свято хранят традиции героев прошлых лет.

- В грозном 41-м политрук Клочков произнес знаменитые слова: «Отступать некуда, позади Москва». Эта фраза актуальна и для нас с вами. За нами Трудовские и Зайцево, Ясиноватая и Александровка, за нами Шахтерск, Торез, Моспино и Иловайск, за нами Россия, - подчеркнул лидер ДНР.

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