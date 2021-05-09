Леонид Пасечник: «9 Мая - особый день для жителей Луганщины»

Руководитель Республики поблагодарил ветеранов ВОВ от имени потомков. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей с праздником 9 Мая. В своем обращении он отметил, что это особый день для каждого, кто проживает в Республике.

- 9 Мая - особый день для жителей Луганщины, наполненный гордостью за подвиг наших предков. Мы осознаем мощь и величие нашего народа, вспоминаем павших и чествуем ветеранов-победителей, - отметил он.

Глава Республики выразил благодарность всем, кто приближал победу в Великой Отечественной войне - ветеранам, труженикам тыла, блокадникам.

- Героизм, стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили победить фашизм и подарить мир. Мы - потомки победителей, наша сила - в патриотизме, сплоченности и правде. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы! Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой! - пожелал Леонид Пасечник.

Напомним, в связи с обострением эпидобстановки из-за коронавируса в Луганской Народной Республике были отменены все массовые мероприятия на 9 мая. В Луганске пройдет только военный парад.

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