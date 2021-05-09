В Донецке проходит шествие «Бессмертного полка» (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Бессметный полк» в Донецке пройдет от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке Ленинского комсомола. Об этом сообщают организаторы Международной акции.

- Люди несут портреты ветеранов, погибших во всех прошедших войнах, включая войну наших дней, - передает корреспондент «КП» с места прохождения «Бессмертного полка».

Напомним, что час назад в Донецке начался военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По улице Артема прошли 76 единиц военной техники, в том числе и новой - автомобили УАЗ «Патриот» мобильных рот и плавающие транспортеры.

9 мая в Донецке пасмурно, ночью прошел дождь, но настроение у горожан праздничное. Многие придут отметить День Победы в парк имени Щербакова. Там сегодня небо озарит праздничный салют.

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