В Донецке стартовал Парад Победы-2021 (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы-2021 в Донецке проходит по главной улице - Артема. Сейчас идут пешие парадные расчеты, а следом выедет военная техника. Посмотреть пришли тысячи дончан.

В этом году в Параде Победы принимают участие больше 1 800 человек. Среди них представители различных родов войск Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям и юнармейцы. Впервые в Параде будут участвовать призывники Народной Милиции.

По улице Артема пройдет 76 единиц военной техники, в том числе и новой - автомобили УАЗ «Патриот» мобильных рот и плавающие транспортеры.

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