Украинские боевики заминировали Луганское. Фото: штаб ООС

Украинские боевики установили 110 противотанковых мин на окраине Луганского, что в подконтрольном Киеву Донбассе. Таковы данные разведки ЛНР.

- Боевики 59-й бригады на окраине Луганского установили 110 противотанковых мин ТМ-62, - говорится в сообщении управления Народной милиции.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия.

Ранее сообщалось, что украинские боевики установили 500 мин в полях в окрестностях Герасимовки и Камышное в Донбассе.

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